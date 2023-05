Nördlingen

Skizzenbücher geben Einblicke in die Gedankenwelt Rieser Künstler

Plus Die Ausstellung „Intimus. Artist Sketchbook“ in Nördlingen war ein Erfolg. Wo einst Parfüm verkauft wurde, veröffentlichten Künstler Werke in der Pop-up-Galerie.

Peter Anders, Initiator und Kurator der Ausstellung „Intimus“, war vor der Vernissage in der ehemaligen Parfümerie Finck sehr angespannt. Konnte er doch so gar nicht einschätzen, wie seine Idee plus die ungewöhnliche Location beim Publikum ankommen würden. Doch seine Nervosität war letztendlich unbegründet.

Ausstellung in der Löpsinger Straße in Nördlingen eröffnet

Schon vor der offiziellen Eröffnung am Freitagabend standen Kunstinteressierte vor der Tür. Und den gesamten Abend gaben sich insgesamt knapp einhundert Menschen die Klinke in die Hand, um Blicke in die Skizzenbücher und ähnliche Vorentwürfe von vorwiegend einheimischen Künstlern zu werfen. In Glasregalen und Vitrinen konnten sie einen visuellen Zugang in die Gedankenwelt der Künstler erhaschen, der ihnen sonst verwehrt bliebe.

