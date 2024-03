So hoch sind die Parkgebühren am neuen Ärztehaus in Nördlingen

Die Kinderarztpraxis Scharrer-Bothner und die Hausarztpraxis Frank sind bereits umgezogen. Das Gelände gehört dem Bauunternehmen Arlt.

Wer künftig rund um das neue Ärztehaus in der Augsburger Straße parkt, muss dafür zahlen. Das Bauunternehmen Arlt als Eigentümer des Areals wird die Parkflächen „bewirtschaften“, wie Geschäftsführer Christoph Arlt gegenüber unserer Redaktion erklärte. „Wir wollen keine Tagesparker haben, sondern die Plätze ausschließlich den Patientinnen und Patienten der Arztpraxen zur Verfügung stellen“, nannte Arlt als Grund. Zu Zeiten des Supermarkts Comet hätten viele Zeitgenossen ihr Fahrzeug oft stundenlang dort abgestellt, um in der Altstadt ihre Erledigungen zu machen. Dies soll künftig nicht mehr möglich sein.

Wie Arlt weiter betonte, müsse nur zwischen 7 und 19 Uhr, also während der Praxis-Sprechzeiten, bezahlt werden. Die Gebühren seien verhältnismäßig günstig. Bis zu 15 Minuten koste es nichts, was jenen entgegenkomme, die beispielsweise nur Rezepte bei den Ärztinnen und Ärzten abholten. Die weitere Staffelung: Bis 45 Minuten 50 Cent, bis 90 Minuten ein Euro, bis zwei Stunden zwei Euro und für jede zusätzliche Stunde 1,50 Euro. Ein Parkscheinautomat, aus dem nach Betätigen eines Druckknopfes das Ticket kommt, die Schranke, sowie ein Automat zum Ausfahren seien aufgestellt. Bezahlt werden müsse am Kassenautomaten am Gebäude.

Kinderarztpraxis Scharrer-Bothner in der Augsburger Straße in Nördlingen

Wie berichtet, haben inzwischen die Kinderarztpraxis von Dr. Sigrid Scharrer-Bothner und die Hausarztpraxis von Dr. Georg Frank ihre neuen Räumlichkeiten bezogen. Im April folgt die orthopädische Praxis von Dr. Sabine Lippacher. Weitere Mieter werden die Logopädische Gemeinschaftspraxis Wunderlich und Dorn sowie die Rehatechnik Schmitz sein.

Auch auf den Parkflächen am Nördlinger Stiftungskrankenhaus verlangt die Stadt gestaffelte Gebühren.

