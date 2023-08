So ist das Cittaslow-Festival in Nördlingen gestartet

Der Cittaslow-Genuss-Garten wurde im Schneidt'schen Garten eröffnet. Warum Oberbürgermeister David Wittner sagt, dass jetzt die richtige Zeit dafür ist.

Die warme Abendsonne schimmert durch das Blätterdach, in den Zweigen hängen Lampions, Popsongs dringen von der Bühne herüber, eine überschaubare Anzahl von Leuten verteilt sich im Garten. Sie sitzen auf Bänken aus Holzpaletten, trinken Cocktails, Gin oder Saft und essen Salat und Gebratenes in Porzellanschüsseln. Die Stimmung im Schneidt'schen Garten war entspannt am Freitagabend, als Oberbürgermeister David Wittner das Cittaslow-Festival und den „Genuss-Garten“ eröffnet hat.

Der Oberbürgermeister erläuterte die Idee des bis Sonntag dauernden Fests: Es gehe um Nördlingen als Stadt mit hoher Lebensqualität und um Genuss – und das in diesem Garten, der mit seinen hohen Bäumen eine Perle und Oase in der Altstadt sei. Die Leute sollten in dem Garten zusammenkommen und die Gaumenfreuden genießen, wünschte sich der Oberbürgermeister. Dazu begrüßte er die zahlreichen Lebensmittelproduzenten und die Gastronomen aus der Region, die das kulinarische Angebot an diesem Wochenende bereitstellen.

33 Bilder Die Eröffnung des Cittaslow-Genussgartens in Nördlingen Foto: Jan-Luc Treumann

Dies ist ein zentraler Aspekt des Cittaslow-Konzepts: nachhaltig und regional hergestellte Lebensmittel sollen Wertschätzung erfahren, da sie die Lebensqualität steigern und die lokale Identität und den Charakter einer Stadt in Zeiten der Globalisierung stärken. Das Wort Cittaslow ist eine italienisch-englische Zusammensetzung aus „citta“ (Stadt) und „slow“ (langsam), das Symbol der Bewegung ist eine Schnecke. Kleinere Städte unter 50.000 Einwohnern bemühen sich in dem Netzwerk um eine nachhaltige Stadtentwicklung, beispielsweise indem die Aufenthaltsqualität gesteigert wird und die Menschen mehr Zeit für Begegnungen haben – statt der verbreiteten Hast.

OB Wittner: Cittaslow-Festival in Nördlingen zur richtigen Zeit

Wie Wittner ausführte, sind in Nördlingen auch der Mehrgenerationenspielplatz, der Achtsamkeitspfad und das neue Hallenbad in diesem Kontext zu sehen. Bei Cittaslow handelt es sich um eine internationale Vereinigung von rund 140 lebenswerten Städten in etwa 30 Ländern, die 1999 in Orvieto, Italien, von mehreren Bürgermeistern ins Leben gerufen wurde. Nördlingen gehört dem Netzwerk seit 2009 an.

Im Vorfeld sagte Wittner gegenüber unserer Redaktion angesichts der multiplen Krisen – etwa der Pandemie, der Inflation oder des Ukraine-Kriegs – sei jetzt die richtige Zeit für dieses Festival, um die Lebensfreude und das Schöne wieder ins Bewusstsein zu holen. Die Menschen könnten verweilen und miteinander ins Gespräch kommen, auf den Bühnen gibt es am Samstag und Sonntag Gesprächsrunden, Live-Musik und eine Lesung. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung gab es im Schneidt’schen Garten noch nicht, seit dieser vom Verschönerungsverein 2019 neu gestaltet wurde. Mehrere Besucher und Standbetreiber zeigten sich angetan von der „tollen Atmosphäre“, sie teilen den Cittaslow-Gedanken.

