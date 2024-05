Nördlingen

So komplex ist der Aufbau der Nördlinger Mess'

Plus Auf der Kaiserwiese wird derzeit alles für die Nördlinger Mess' vorbereitet, dabei muss einiges beachtet werden. Warum der Aufbau so viel länger als der Abbau dauert.

Von Gitte Händel

Am Anfang steht die Ausschreibung. Vorbereitung und Logistik folgen, jetzt ist der Aufbau, eine Phase mit viel Stress. Und am Samstag geht es dann endlich los mit der Nördlinger Mess'. „Dann beginnt das, wofür wir als Schausteller leben“, sagt einer der Aussteller, „die Freude am Fest und seinen Besuchern“. Wie läuft es aktuell auf der Kaiserwiese?

„Wer als Schausteller oder Markthändler auf der Mess' dabei sein will, muss sich bewerben“, sagt Daniel Wizinger. Er ist seit 2022 allein für die Mess' zuständig und ist in einer komfortablen Situation: „Da es mehr Interessenten als Plätze gibt, können wir auswählen.“ 180 Vertragspartner sind es in diesem Jahr. Darunter gibt es Beschicker, die schon seit vielen Jahren dabei sind, und solche, für die es eine neue Erfahrung ist, wie beispielsweise für den Betreiber des Autoscooters, Florian Diebold.

