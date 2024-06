So laufen die Bauarbeiten am Nördlinger Bahnhof

Für das neue Stellwerk in Nördlingen muss der Bahnhof gesperrt werden, wann, steht noch nicht fest. Dafür gibt die Bahn einen neuen Termin für die Aufzüge bekannt.

Kürzlich haben Nördlingerinnen und Nördlinger Post von der Bahn bekommen. In dem Schreiben wurde auf Bauarbeiten hingewiesen, auch darauf, dass es zu Lärmbelästigungen kommen kann. Was wird aktuell am Bahnhof gemacht?

Wie berichtet, soll Ende des Jahres das elektronische Stellwerk in Nördlingen in Betrieb gehen. Aktuell werden Kabelarbeiten im Tiefbau durchgeführt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. "Für das neue Stellwerksgebäude werden aktuell die Baugrube ausgehoben und in Kürze die Fertigmodule aufgestellt." Anschließend würden die neuen Signale eingebaut und aufgestellt, heißt es weiter.

Bauarbeiten: Wann genau der Nördlinger Bahnhof gesperrt wird, ist unklar

Im Rahmen der Bauarbeiten werde auch nachts gearbeitet, lärmintensive Arbeiten habe die Bahn bei der Stadt, dem Landratsamt und der Polizei angemeldet. Anwohnerinnen und Anwohner, die besonders betroffen seien, würden über die genauen Zeiträume vorab informiert. Wann genau das ist, teilt die Bahn aber nicht mit: "Die Zeiträume richten sich nach der Einteilung der Arbeiten mit den vor Ort befindlichen Baufirmen."

Klar ist aber, dass sich Bahnreisende teilweise auf weitere Einschränkungen einstellen müssen. Zwar würden die Bauarbeiten so weit wie möglich zum parallelen Zugbetrieb stattfinden, und es werde in den nächtlichen Zugpausen gearbeitet. Wenn aber das Stellwerksgebäude aufgestellt werde, sei die "Zufahrt zum Bahnhof für die Dauer von einem Tag nur eingeschränkt nutzbar". Eine Sperrung des Bahnhofs wird dann nötig sein, wenn das neue Stellwerk in Betrieb geht. Dafür müsse die Technik des alten Stellwerks außer Betrieb genommen werden, um die neue Signalanlage zu prüfen und die Außenanlagen anzuschließen. Der Zugverkehr wird dazu eingestellt: "Der genaue Zeitraum wird aktuell ermittelt und anschließend bekannt gegeben."

Noch sind die Aufzüge außer Betrieb. Foto: Veronika Ellecosta

Aufzüge am Bahnhof in Nördlingen sollen Anfang Juli nutzbar sein

Wenn das neue Stellwerk eingerichtet ist, soll sich auch die Lage auf der Riesbahn wieder entspannen. Denn dann wird weniger Personal benötigt – aktuell gibt es zu wenige Fahrdienstleiter in den Stellwerken auf der Strecke, und es kann nur eine Schicht besetzt werden. Daher sind frühmorgens und ab dem frühen Abend keine Züge mehr zwischen Donauwörth und Nördlingen unterwegs. Einen neuen Stand kann die Sprecherin derzeit nicht nennen: Spätestens bis Dezember 2024 sollen die Arbeiten beendet sein.

Immer wieder ist auch der Zeitpunkt für den Start der Aufzüge am Nördlinger Bahnhof verschoben worden. Zuletzt habe sich die Inbetriebnahme aufgrund eines Wasserschadens verzögert. Beschädigte "Technikbausteine" hätten ausgetauscht werden müssen. Auch den erneuten Termin gibt die Bahn auf Anfrage bekannt: "Nach dem Einbau einer Telekommunikationsleitung für den Aufzugnotruf können die Aufzüge voraussichtlich Anfang Juli in Betrieb gehen."