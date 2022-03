Nördlingen

vor 33 Min.

So nützen digitale Zwillinge der Wirtschaft im Landkreis Donau-Ries

Plus Am Technologie-Transferzentrum in Nördlingen geht es um digitale Zwillinge. Welche Vorteile sie Firmen bieten und wo sie im Kreis Donau-Ries eingesetzt werden.

Von Bernd Schied

Bei einer Veranstaltung im Technologie-Transferzentrum (TTZ) in Nördlingen, das seinen Sitz in den Räumen des Technologie Centrums Westbayern in der Emil-Eigner-Straße hat und zur Hochschule Augsburg gehört, standen Zwillinge im Mittelpunkt - keine menschlichen, sondern digitale. Dabei handelt es sich - vereinfacht ausgedrückt - um ein in der realen Welt produziertes Objekt, das detailgetreu gleichzeitig in der digitalen Welt abgebildet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen