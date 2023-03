Nördlingen

18:00 Uhr

So oft lösten die neuen Rattenfallen in Nördlingen aus

Plus 20 "Smart Pipes" wurden im vorigen Jahr eingesetzt, um die Nager in Nördlinger Abwasserkanälen zu töten. Was Bürger machen können, wenn sie eine Ratte sehen.

Von Martina Bachmann

Man kann nur schätzen, wie viele Ratten es in Nördlingen wohl gibt. Vielleicht 30.000, vielleicht auch 40.000, sagt Grünen-Stadtrat Professor Wolfgang Mussgnug, der auf einschlägigen Internetseiten recherchiert hat. Es kommt auf die Größe der Stadt an, hat er herausgefunden, vereinfacht gesagt: Je größer die Stadt, desto höher die Zahl an Ratten. Sicher ist, dass viele der Nagetiere das vergangene Jahr in Nördlingen nicht überlebt haben.

