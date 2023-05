So schmeckt das Nördlinger Messbier heuer

Plus Stadt- und Brauereispitze verkosten das Festbier zur Mess'. Auch darüber hinaus gibt es einiges an Neuigkeiten zu dem Nördlinger Großereignis.

Zumindest hauptgetränkemäßig steht einer erfolgreichen Nördlinger Mess' 2023 nichts mehr im Wege. Die Mess'-Bierprobe unter den gestrengen Gaumen von Oberbürgermeister, Braumeister und Stadtrat ist sehr zufriedenstellend verlaufen. Für Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein, den Chef des Fürst Wallerstein Brauhauses, ist das natürlich keine Überraschung, kann er sich auf die reiche Erfahrung seines langjährigen Braumeisters Volker Röthinger doch absolut verlassen.

Und der beschrieb sein Werk als ebenso charaktervolles wie süffiges helles Festbier, goldgelb in der Farbe und feinporig im Schaum: „Bei einer Stammwürze von 13,5 Prozent beträgt sein Alkoholgehalt 5,7 Prozent.“