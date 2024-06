Nördlingen

So sieht es jetzt im neuen Nördlinger Hallenbad aus

So sieht es derzeit im Schwimmerbereich aus: Am Donnerstag wurde Richtfest am neuen Nördlinger Hallenbad gefeiert.

Plus An der größten Baustelle der Stadt wurde das Richtfest gefeiert. Besonders der Blick von der Empore beeindruckt die Gäste. Oberbürgermeister Wittner wird nass.

Von Martina Bachmann

Noch gibt es nur einen Schwimmer im Nördlinger Hallenbad. Den im Eingangsbereich, ein Piktogramm, das in die Betonwand eingearbeitet wurde. Doch mittlerweile kann man sich wunderbar vorstellen, wie die Badegäste in naher Zukunft die wenigen Stufen in das Schwimmerbecken hinuntergehen, wie sie im warmen Wasser mit Ausblick auf den Sportpark ihre Bahnen ziehen, wie die Kinder vor der Glasfassade im Wasser spielen. Am Donnerstagabend wurde Richtfest auf Nördlingens größter Baustelle gefeiert. Nass wurde bei schönstem Sommerwetter nur einer: Oberbürgermeister David Wittner.

Der Rathauschef hatte zuvor die Gäste begrüßt, darunter die vielen Handwerker, die an dem neuen Hallenbad arbeiten, aber auch sichtlich stolze Stadträte. Denn ohne Frage, schon jetzt zeichnet sich ab, wie schön dieser neue Schwimm- und Erholungsort einmal sein wird. Am besten ist das von einer Empore zu erkennen, die über dem Eingangsbereich eingebaut wurde. Zunächst sieht man das Schwimmerbecken, 25 Meter lang, fünf Bahnen breit. Danach kommt das Bewegungsbecken, das über einen Hubboden verfügen wird, in dem Kinder schwimmen lernen oder Erwachsene Aquafitness machen können. Danach folgt der Kleinkinderbereich mit Rutsche.

