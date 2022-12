So soll der Verkehr künftig um die Gerd-Müller-Statue fließen

Plus Die Straße vor der Gerd-Müller-Statue soll um knapp vier Meter verringert werden. Wie die Stadt bei ihren Planungen vorgegangen ist.

Seit feststeht, dass die Gerd-Müller-Statue ihren Platz vor dem ehemaligen Eisen-Fischer-Haus haben wird, fragen sich nicht wenige Autofahrer, ob es an dem neuen Vorzeigeplatz nicht hin und wieder zu eng werden könnte. Die Frage stellt sich vor allem deswegen, weil die Querschnitte der betroffenen Straßen teilweise verringert werden.