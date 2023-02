So verhindert die Stadt den umstrittenen Bau am Zeitblomweg

Plus Wieder beschäftigt sich die Stadt Nördlingen mit dem diskutierten Wohnbauprojekt am Zeitblomweg. Mit einem kleinen Kniff versucht die Stadt, Einfluss zu nehmen.

Nachdem es zuletzt ruhig geworden war, nehmen nun Pläne zu einem Mehrfamilienhaus im Nördlinger Zeitblomweg wieder Fahrt auf – jedenfalls ein bisschen. Denn dort sollen auf einem Grundstück Wohnungen entstehen, aber schon im Jahr 2021 ärgerten sich Anwohnende, dass Bäume gefällt wurden, ein bestehendes Haus wurde abgerissen. Den neu geplanten Bau schmetterten die Stadträtinnen und -räte im Februar 2022 mit einer sehr eindeutigen Wortwahl ab, Worte wie "zerstören" und "Rücksichtslosigkeit" fielen. Dem Gremium erschienen die Pläne als zu ausufernd. Jetzt war der Antrag wieder einmal Thema im Bauausschuss.