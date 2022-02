Nördlingen

17:00 Uhr

Stadt Nördlingen nimmt so viel Gewerbesteuer ein wie noch nie

Plus Finanziell lief 2021 für die Stadt deutlich besser als erwartet. Das liegt nicht nur an den mehr als 2000 Betrieben in Nördlingen, sondern auch am Freistaat.

Von Bernd Schied

Stadtkämmerer Bernhard Kugler bemühte bei der Vorstellung des Jahresabschlusses für 2021 im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates einen Superlativ: "Wir haben mit Gewerbesteuereinnahmen von 20,3 Millionen Euro das beste Ergebnis in der Geschichte der Stadt Nördlingen erzielt, was in dieser Höhe nicht vorhersehbar gewesen ist." Gegenüber dem Haushaltsansatz bedeute der Betrag ein Plus von 5,3 Millionen Euro oder neun Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen