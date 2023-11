Nördlingen

11:02 Uhr

So wirkt sich der Internet-Ausfall auf den Handel in Nördlingen aus

Plus Am Montag fällt in Nördlingen und Umgebung das Internet aus – in den Läden ist keine Kartenzahlung mehr möglich. Das hat Auswirkungen auf den Handel.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Spätestens um 11 Uhr ging am Montagvormittag in Nördlingen nichts mehr. Keine Internetverbindung, kein EC-Gerät und kein Telefon. Denn: Ein Internet-Ausfall hat dafür gesorgt, dass in Nördlingen und Umgebung die Internet- und Telefonverbindung zahlreicher Haushalte und Unternehmen unterbrochen wurde. Die Händler waren davon besonders betroffen – bei ihnen konnte nur noch mit Bargeld bezahlt werden. Bankkunden konnten nicht überall in Nördlingen Geld abheben.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Internetanbieter Telekom, 1&1 und Vodafone betroffen. Die Deutsche Telekom bestätigte, dass die Ursache für den Ausfall eine Störung an einem Glasfaserkabel war. Genauere Informationen über den Ort des Kabels und wie es beschädigt wurde, konnte ein Sprecher auf Nachfrage nicht nennen. Informationen über ein beschädigtes Kabel an der Bahnverbindung zwischen Nördlingen und Möttingen konnte die Bahn bis Redaktionsschluss noch nicht bestätigen. An diesem regnerischen Montagmorgen stand Renate Gess hinter der Kasse des Geschäfts NKD in der Deininger Straße. Sie sagte, ihre Chefin sei gerade im Urlaub, weswegen sie am Montag für den Betrieb zuständig sei. "Bemerkt, dass etwas nicht funktioniert, habe ich gegen 10.30 Uhr" – davor habe sie noch einwandfrei telefonieren können, dann seien die Probleme mit dem Kartenlesegerät losgegangen. "Die Kasse funktioniert jedoch trotzdem", sagte sie, "die ist nicht mit dem Internet verbunden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen