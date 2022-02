Nördlingen

Solidarität für Ukraine: Parteiübergreifende Demo am Freitag in Nördlingen

Bereits am Donnerstag fanden viele Solidaritäts-Kundgebungen statt. In Nördlingen ist am Freitagabend auch eine Eilversammlung geplant.

Am Freitagabend findet in Nördlingen eine parteiübergreifenden Solidaritäts-Demonstration "gegen Putins Krieg in der Ukraine" statt. Auch die Stadt Nördlingen setzt ein Zeichen.

Von Verena Mörzl

Auf dem Nördlinger Martkplatz findet am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr eine Solidaritäts-Demo "gegen Putins Krieg in der Ukraine, für Frieden, Gerechtigkeit und Deeskalation" statt. Wie der Vorsitzende der Jusos im Landkreis Donau-Ries, Robert Baumann, mitteilt, handelt es sich um eine parteiübergreifende Versammlung. Auf dem digitalen Plakat aufgeführt sind neben den Jusos auch die Grüne Jugend Donau-Ries, die jungen Liberalen Dillingen/Donau-Ries, die SPD Donau-Ries und der Kreisverband der Grünen. Demo in Nördlingen für Solidarität mit der Ukraine "Putins Krieg in der Ukraine ist ein widerlicher Verstoß gegen internationales Recht, eine direkte Gefahr für alle Menschen in der Ukraine und ein Angriff auf Demokratie und Freiheit. Wir demonstrieren, um unsere Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, um unseren Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit aufzuzeigen", sagt Robert Baumann. Außerdem äußert er: "Wir fordern schärfste politische und wirtschaftliche Sanktionen für den Kreml, Unterstützung der Ukraine, wo immer möglich, und Verständnis und offene Arme für jene, die vor Putins Krieg fliehen müssen." Das Landratsamt Donau-Ries bestätigt auf Nachfrage, dass es sich um eine angemeldete Eil-Versammlung handelt. Feilturm leuchtet ab Freitag Abend in den Farben der Ukraine Auch die Stadt Nördlingen plant eine Solidaritäts-Bekundung. Wie Tourismus-Chef Daniel Witzinger mitteilt, wird im Rahmen der Lichtinstallation in den Frickhinger Anlagen der Feilturm in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau beleuchtet. Das soll sich auch nicht mehr bis zum Projekt-Ende am Dienstag ändern.

