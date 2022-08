Sommer-Dampftage im Bahnbetriebswerk in Nördlingen

Eisenbahn-Atmosphäre wie vor langer Zeit: In Nördlingen steht am Wochenende ein umfangreiches Programm und Zugfahrten auf dem Fahrplan.

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum veranstaltet am kommenden Wochenende, Samstag, 20. August, und Sonntag, 21. August, im Nördlinger Bahnbetriebswerk die Sommer-Dampftage. Außerdem werden zusätzlich zum umfangreichen Programm auf dem Gelände an beiden Tagen Dampfzugfahrten nach Gunzenhausen und Harburg angeboten.

Für die Besucher öffnet das Bahnbetriebswerk Nördlingen an beiden Tagen seine Tore von 9 bis 17 Uhr. In kurzweiligen Führungen werden nicht nur das Bahnbetriebswerk und der Betrieb erklärt. Die große Fahrzeugschau steht für viele im Mittelpunkt des Interesses – besonders die berühmten Dampflokomotiven der Baureihen 01: 001 180-9 und 01 2066-7 und der Baureihe 18: die bayerische S 3/6 mit der Betriebsnummer S 3/6 3673 (ex 18 478). Einige Lokomotiven werden auf der Drehscheibe vorgestellt.

Wie arbeitet ein Lokomotivführer?

Bei Führerstandsmitfahrten auf einer Diesellok bekommen Besucher einen Einblick in die Arbeit des Lokomotivführers. Noch näher kommt man diesem Beruf mit dem Ehrenlokführerschein, der an diesem Wochenende erworben werden kann. Besucher über 18 Jahre können dabei nach Anmeldung die Dampflok 9 „RIES“ unter Aufsicht eines Lokführers auf dem Museumsgelände selbst fahren.

Modelleisenbahnfans kommen bei der Ausstellung des MEC Nördlingen und einer Modellbahnbörse im Lokschuppen auf ihre Kosten.

Zusätzlich ist an diesem Wochenende der Seenland-Express, der das Nördlinger Ries mit dem Fränkischen Seenland verbindet, unterwegs. Dabei befährt er die im Jahre 1849 als Teil der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn eröffnete und sanft in die Landschaft eingebettete Strecke nach Gunzenhausen, das direkt am Altmühlsee liegt. Außerdem wird an beiden Tagen ein weiterer Pendelzug auf der Riesbahn zwischen Nördlingen und Harburg und am Sonntag die Schienenbusgarnitur nach Wassertrüdingen als „Mittagszug“ unterwegs sein. Für den Einsatz auf den befahrenen Bahnstrecken und die Präsentation in Aktion im Bahnbetriebswerk sind die Dampflokomotiven 001 180-9, 01 2066-7, Lok 9 RIES und Dampfspeicherlok 6601 geplant.

Fahrplan der Dampfzüge zwischen Nördlingen und Gunzenhausen

Die Dampfzüge fahren nach folgenden Fahrplänen und starten vom Nördlinger Bahnhof. Nach Gunzenhausen geht es um 10.20 und 15 Uhr. Zustiege sind in Oettingen und Wassertrüdingen möglich. Die Rückfahrten starten um 11.50 und 16.30 Uhr.

Die Schienenbus-Garnitur fährt am Sonntag, 21. August, um 13.05 Uhr und hält auch in Oettingen. Zurück geht es ab Wassertrüdingen um 14 Uhr.

Die Strecke Nördlingen – Harburg wird um 13.45 Uhr befahren. Zurück geht es um 14.38 Uhr.

Fahrkarten für die Pendelzüge sind am jeweiligen Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Für Radfahrer, Wanderer und Urlauber werden Fahrräder und Kinderwagen kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen. Die eingesetzten historischen Wagen sind nicht barrierefrei.

Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, am Parkplatz „Deininger Tor“ oder im Parkhaus beim Bahnhof zu parken. Vor Ort gibt es keine Parkmöglichkeiten. (AZ)