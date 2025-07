Sommerfest an der Realschule Maria Stern Nördlingen

Mittlerweile ist das Sommerfest im idyllischen Pausenhof der Realschule Maria Stern schon zu einer festen Tradition geworden und die Besucher wissen, dass sie rundum verwöhnt werden. Hochklassige Darbietungen und eine tolle Atmosphäre sind garantiert, so eine Mitteilung der Schule. Zu Beginn begrüßten Schulleiter Andreas Kiesl und Oberbürgermeister Wittner, der gerne der Einladung gefolgt war, die Schülerinnen und Schüler, deren Familien und die weiteren Gäste. Die verschiedenen Vorführungen hätten nicht vielfältiger sein können. Die Turnerinnen und Turner der Realschule, größtenteils auch hochklassige Vereinsturner, boten eine beeindruckende akrobatische Show, die das Publikum begeisterte. Anschließend präsentierten die Schülerinnen und Schüler Ausschnitte aus dem viel besuchten Musical „Leben im All“ der Realschule auf der Bühne. Die schönen Melodien und die bunten Kostüme waren erneut ein Höhepunkt.

Für Musiklehrer Thomas Pichl, der sowohl organisatorisch als auch musikalisch hervorragende Arbeit geleistet hatte, stand an diesem Abend sein Abschied von seinen Bands an. Mit Ende des Schuljahres wird er in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Über Jahrzehnte hat er die Schule mit seinem Engagement und seiner Freude am Musikmachen geprägt. Er hat Generationen von Schülerinnen und Schülern für die unterschiedlichen Bands der Realschule begeistert. So sehr, dass eine „Big Band reloaded“ gegründet werden konnte, bei der ehemalige Schülerinnen und Schüler freiwillig in ihrer Freizeit an ihre Schule zurückkommen, um mit ihrem Musiklehrer Musik zu machen. Zum Dank für seine Arbeit überreichten die Schülerinnen und Schüler der „School of Rock“ und der Big Band Thomas Pichl ein Kunstwerk in Form einer großen Gitarre und der Aufschrift „Danke - RMS“.

Für das leibliche Wohl gab es von Kaffee und Kuchen über Eis bis hin zu Fladen und Gyros allerlei Leckeres, sodass für jeden etwas dabei war. Die Tutorinnen und Tutoren der neunten Klassen kümmerten sich beim Basteln und mit Spielen um die jüngsten Besucher. (AZ)

