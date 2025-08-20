Das Sommerfest im Altenheim St. Vinzenz entführte die Seniorinnen und Senioren zurück in ihre Jugendzeit. Das Motto „Süße 50er/60er Jahre – Wirtschaftswunder, Petticoat und Rock'n Roll“ war wirklich perfekt, um in eine nostalgische Zeit zurückzuversetzen. Die Mitarbeitenden waren im Stil der 50er und 60er Jahre gekleidet. Die Frauen in Caprihose, Kleid oder Rock mit Petticoat, dazu die Haare toupiert und mit Haarband gebändigt. Die Kollegen als Rock´n Roller, in Jeans und Lederjacke. Die Musik aus der Ära, live gespielt vom Exner Duo lud zum Tanzen und Träumen ein. Der Höhepunkt war sicherlich der Auftritt einer Legende. Elvis Presley, 1935 geboren, wäre dieses Jahr 90 Jahre alt geworden. Der Auftritt sorgte für große Begeisterung, war er doch eine Ikone dieser Zeit. Eine Mitarbeiterin schlüpfte gekonnt in die Rolle von Elvis, mit weißen Showanzug, Haartolle, Koteletten und mit Play-back doubelte sie Elvis einfach wunderbar. Ab dem ersten Song waren die Seniorinnen und Senioren von dem Auftritt gefangen, viele von ihnen sangen und summten bei „Love Me Tender“ mit. Eine tolle Veranstaltung, die viele Erinnerungen weckte - ein unvergesslicher Tag für Bewohnerschaft und Mitarbeitende.

