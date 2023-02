Sonderführungen: Hinter die Kulissen der einstigen Reichsstädte blicken

Kostenfreies Programm an drei Wochenenden im Februar: Nördlingen, Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl blicken auf Sagen, Geschichten und Anekdoten.

Die drei ehemaligen Reichsstädte Dinkelsbühl, Nördlingen, Rothenburg ob der Tauber ermöglichen an drei Wochenenden Einblicke in "Sagen, Geschichten und Anekdoten": Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Weltgästeführertag am 18. Februar. In der Region wird der Tag auf drei Wochenenden ausgeweitet. Am 11. und 12., 18. und 19. sowie am 25. und 26. Januar können Interessierte bei kostenfreien Sonderführungen in die Geschichte der Städte eintauchen.

Rundgang "So G'sell so" mit Dr. Rainer Merz in Nördlingen

In Nördlingen steht am 25. und 26. Februar einer Mitteilung zufolge folgendes Programm auf dem Plan: Am Samstag beginnt um 11 Uhr an der Rathaustreppe der unterhaltsame Rundgang „So G’sell so!“: Dr. Rainer Merz erzählt von wahren Geschichten und Anekdoten aus der reichen Vergangenheit Nördlingens: vom Türmer des Kirchturms Daniel, vom misslungenen Plan des Grafen Hans von Oettingen oder auch vom Anger der Loder.

Ein ganz anderes, spannendes aber auch düsteres Kapitel der Nördlinger Stadtgeschichte erwartet die Besucher am Sonntagvormittag um 11 Uhr. Dem Hexenwahn fielen in Nördlingen 34 Frauen und ein Mann zum Opfer. Die Führung „Auf den Spuren der Hexenverfolgung“ mit Sonja Fall beginnt an der Rathaustreppe und führt zu den verschiedenen Schauplätzen der Hexenprozesse. Dabei wird unter anderem auch das Martyrium der Maria Holl angesprochen, die trotz massiver Folter standhaft blieb und die peinlichen Verhöre überlebt hat.

Stadtspaziergang mit historischen Anekdoten und amüsanten Erzählungen

Karin Bauer und Gerlinde Stöcker laden darüber hinaus an beiden Tagen um 14 Uhr zu einem kurzweiligen Stadtspaziergang mit historischen Anekdoten, amüsanten Erzählungen und interessanten Geschehnissen in Nördlingen ein. Ab dem Rathaus beginnend, verbindet der Rundgang viele kleine Geschichten aus verschiedenen Jahrhunderten mit Bauwerken und Plätzen in der ehemals Freien Reichsstadt. Die beiden Gästeführerinnen streifen dabei die Tatsachen über einen dramatischen Brand, Verbrechen innerhalb der Stadtmauer und vieler weiterer mitreißender Ereignisse in Nördlingen.

Interessante Führungen gibt es am Wochenende vom 11. und 12. Februar in Dinkelsbühl und am Wochenende vom 18. und 19. Februar in Rothenburg ob der Tauber. Am Samstag, 11. Februar, beginnt die historische Stadtführung um 11 Uhr. Der Rundgang beinhaltet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt und macht die Teilnehmer mit der wechselvollen Geschichte der ehemaligen Reichsstadt bekannt und bietet einen interessanten Einblick in das Leben im Mittelalter. Treffpunkt ist die Touristinformation. Zum Einstieg der Führungen in Rothenburg liefern Helga Grund und Ruth Pianka am Samstag, 18. Februar mit „Ach, wos‘d ned seggst!“ Geschichten von Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte Rothenburgs. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Gaststätte Ratsstube am Marktplatz. (AZ)

Das ausführliche Programm ist auch unter https://reichsstaedte-bayern.de/ im Internet zu finden.