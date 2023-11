Nördlingen

vor 16 Min.

Sorge um Parkplätze: Das ist in der Drehergasse in Nördlingen geplant

Plus Bei einer Anliegerversammlung stellt die Stadt Nördlingen die Pläne für die Dreher-, Henker- und Münzgasse vor. Die Teilnehmer sind skeptisch – und haben Fragen.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

In den kommenden Jahren werden in Nördlingen die Dreher-, Henker- und Münzgasse saniert. Das Stadtbauamt stellte am Dienstag die Planungen, welche auf der Grundlage des Oberflächenkonzeptes ausgearbeitet wurden, den Anliegern vor. Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger waren in den Schrannensaal gekommen – nach einer kurzen Begrüßung des Oberbürgermeisters David Wittner erfuhren sie, was in ihren Straßen demnächst geschehen wird.

Nördlingens Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann sagte, dass die Drehergasse letztendlich so aussehen solle wie die Reimlinger Straße. Sie solle jedoch erst Anfang 2025 saniert werden: "Die Arbeiten werden auf die wichtigsten Aspekte minimiert." Das heißt, es könnte ein neuer Gehweg aus gesägtem Granit entstehen, Bäume sollen an den Straßenrändern gepflanzt werden und Parken könnte nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt sein.

