Nördlingen

Spät abends Blumen kaufen? Das geht an einem Automaten in Nördlingen

In Nördlingen gibt es rund um die Uhr Blumen zu kaufen. Dazu hat die Firma Enßlin einen Automaten aufgestellt.

Plus In Nördlingen gibt es seit Weihnachten einen Blumenautomaten. Wer mit einem Geschenk spät dran ist, hat künftig einen Rettungsanker in letzter Minute.

Von Ann-Kathrin Walz

Jedem ist es schon einmal passiert: Man vergisst den Geburtstag, den Hochzeitstag oder ein nettes Mitbringsel und kein Laden hat mehr geöffnet. Zur Alternative der Tankstellentulpen kann man nun auch beim Betrieb "1A Garten Ensslin" außerhalb der Öffnungszeiten in Nördlingen Blumensträuße und -gestecke kaufen.

