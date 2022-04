Nördlingen

vor 32 Min.

Spatenstich fürs neue Nördlinger Hallenbad noch in diesem Jahr?

So sah das Modell der Architekten Löhle Neubauer aus Augsburg für das neue Hallenbad in Nördlingen aus. Oberbürgermeister David Wittner ist zuversichtlich, dass gegen Ende des Jahres 2022 der Spatenstich gefeiert wird.

Plus Der Stadtrat verabschiedet den Haushaltsplan für das Jahr 2022. Ein Mammutprojekt soll begonnen werden: Der Bau des lange ersehnten neuen Hallenbads.

Von Martina Bachmann

Keiner kann derzeit wohl absehen, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern und welche Folgen er auch für die Region noch haben wird. Dennoch wurde am Mittwochabend in Nördlingen der Haushaltsplan für das Jahr 2022 verabschiedet, in dem alle geplanten Einnahmen und Ausgaben der Stadt aufgelistet sind. Die Vertreter der Fraktionen äußerten sich nachdenklich, alle sprachen angesichts explodierender Baukosten und extrem gestiegener Energiekosten auch den Bau des neuen Hallenbads mit Sauna an.

