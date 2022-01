"Spaziergänge" in Nördlingen sind nicht nur friedlicher Bürgerprotest

Plus Bislang haben die Teilnehmer der Spaziergänge immer darauf verwiesen, dass alles friedlich ablief. Doch am Freitagabend wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Spätestens seit Freitagabend ist klar: Die sogenannten Spaziergänge sind nicht allein ein Zeichen des Protests friedlicher Bürger. Denn auf dem Döderlein-Gelände wurden zwei Polizisten von einem Mann und einer Frau leicht verletzt, die sich weigerten, die vorgeschriebene Maske aufzusetzen und ihre Personalien anzugeben. Und damit müssen sich spätestens seit Freitagabend auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Märsche fragen: Mit wem laufe ich da eigentlich Seite an Seite um die Nördlinger Innenstadt?