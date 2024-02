SPD ruft CSU dazu auf, zahlreich am Sonntag zur Demo zu kommen

Laut SPD-Ortsvereinsvorsitzendem Thomas Stowasser sei auch die SPD nicht als Kooperationspartner zur Demoangefragt worden. Trotzdem wolle sie Flagge zeigen.

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Nördlingen, Thomas Stowasser, reagiert auf die Mitteilung der CSU, die eigenen Angaben zufolge nicht in ihrem Sinne zur gemeinsamen Demo am Sonntag in Nördlingen angefragt worden ist. Das Motto lautet: "Alle zusammen. Für Demokratie und Vielfalt". Stowasser schreibt am Mittwoch: "Mit großer Verwunderung las ich heute in den Rieser Nachrichten den Artikel von Frau Bachmann über das Wehklagen des CSU-Ortsvorsitzenden Steffen Höhn. Man sei als größte demokratische Partei (in Bayern) nicht als Kooperationspartner zur Demonstration für Demokratie und Vielfalt angefragt worden und deshalb hätte man jetzt keine Chance an der Demo teilzunehmen." Stowasser könne Höhn verstehen, heißt es weiter. Auch die Nördlinger SPD, als älteste demokratische Partei (in Deutschland), wurde nicht als Kooperationspartner angefragt.

Weiterhin beton er jedoch: "Wir, die Nördlinger SPD, nehmen an der Demonstration am Sonntag selbstverständlich teil. Es ist eben wichtig aufzustehen, Flagge zu zeigen und den Rechten in unserem Land zu zeigen, wir Demokraten haben die Mehrheit und das bleibt auch so." Es sei nicht wichtig, welches Logo auf den Plakaten oder Flyern oder in den sozialen Netzwerken zu sehen sei. Stowasser meint: "Es ist wichtig, dass alle Demokraten zusammenstehen!" Deshalb richtet er abschließend noch eine Bitte an die Christsozialen: "Liebe Nördlinger CSU, kommt zahlreich am Sonntag zur Demonstration und helft mit, dieses unheilvolle Treiben in unserem Land endlich zu beenden."

Demo für Demokratie am Sonntag in Nördlingen

Veranstalter der Demo am Sonntag ist das Bündnis für Demokratie und Vielfalt, ein loser Zusammenschluss von Grüne-Jugend, Jusos, Solid (die Jugendorganisation der Linken) und den Jungen Liberalen, zudem sind auch die Grünen selbst mit dabei. Zu den zahlreichen Kooperationspartnern zählen unter anderem die ÖDP und die PWG Nördlingen, aber auch die evangelische Kirchengemeinde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch