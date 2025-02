Spende an Maria Stern übergeben

Bei ihrem vielbeachteten und gut besuchten Konzert im Nördlinger Klösterle vor drei Wochen hatte die Rieser Jazzband „The Swinging Jangos“ bereits ihre Verbundenheit zur Realschule Maria Stern deutlich gemacht. Ihrem ehemaligen Musiklehrer Thomas Pichl und dessen Engagement ist es zu verdanken, dass aus den Jungen so erfolgreiche und begeisterte Musiker wurden. In Erinnerung an ihre schöne Schulzeit an der Realschule hatten die „Swinging Jangos“ zu Spenden nach dem Konzert aufgerufen. Eine großzügige Summe überreichten die beiden Bandmitglieder Lukas Rikanovic und Alexander Dollmann nun bei einem Besuch an Maria Stern dem Schulleiter Andreas Kiesl und ihrem Musiklehrer Thomas Pichl um die Fachschaft Musik zu unterstützen.

