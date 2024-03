Spenden sammeln für Demo in Nördlingen? Das sagt die Stadt

Bei der Demonstration zur Weltgesundheitsorganisation in Nördlingen wurde um Spenden gebeten. Doch die Veranstaltung hätte gar nichts kosten müssen, so die Stadt.

Am Sonntag fand auf dem Nördlinger Marktplatz eine Kundgebung der Interessensgemeinschaft „Für eine bessere Zukunft" statt, die von Isabel Graumann aus Reimlingen bei der Stadt angemeldet wurde. Graumann kandidiert für die Partei „Die Basis“ bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni. Die Besucher wurden um Spenden gebeten, um die Kosten der Veranstaltung zu decken. Unter anderem fielen an diesem Nachmittag kritische Töne über die Corona-Impfungen und die Maskenpflicht während der Pandemie.

Nach Angaben der Stadtverwaltung fielen die Kosten allerdings vergleichsweise bescheiden aus: Laut Pressesprecherin Christina Atalay lag der Betrag bei circa 27 Euro. Die Summe wurde laut Atalay auch nicht für die Genehmigung der Veranstaltung erhoben, sondern vielmehr für den Einsatz eines Bauhofmitarbeiters, der den Poller zur Inneren Baldinger Straße hochfahren musste, damit keine Fahrzeuge während der Kundgebung zum Marktplatz gelangen konnten. Für angemeldete Kundgebungen müssten Parteien oder sonstige Gruppen grundsätzlich nichts bezahlen.

Hätte die sonntägliche Zusammenkunft beispielsweise beim Kriegerbrunnen stattgefunden, wären gar keine Kosten angefallen, weil es an diesem Ort den Einsatz des Bauhofes nicht gebraucht hätte, so die Stadt-Sprecherin. Bis Redaktionsschluss war die Organisatorin nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.