Spendenübergabe des THG an „Vier Steine für Afrika“

Das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen unterstützt als UNESCO-Projektschule schon seit etlichen Jahren das Engagement des Vereins „Vier Steine für Afrika“. Auch in diesem Schuljahr wurde bei verschiedenen Veranstaltungen von den Fachschaften Religion sowie Musik Geld gesammelt, von den fünften Klassen Geschenkpapier im Kunstunterricht gestaltet und verkauft. Dadurch konnten Schulleiterin Dr. Renate Rachidi und UNESCO-Schulkoordinatorin Daniela Vogler im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an Georg Fischer, ein Vorstandsmitglied von „Vier Steine für Afrika“, überreichen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.