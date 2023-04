Spiegel am Basteigraben beschädigt

Die Polizei sucht nach der Sachbeschädigung in Nördlingen nach Zeugen. Der Spiegel war an einer Ausfahrt angebracht.

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung am Basteigraben in Nördlingen. Ein Unbekannter beschädigte einen Spiegel, welchen der Eigentümer als Ausfahrthilfe an seinem Grundstück angebracht hat. Zum Täter liegen laut Polizei keine Hinweise vor, weshalb die Polizeiinspektion Nördlingen Hinweise zur Tat unter 09081/2956-0 aufnimmt. (AZ)