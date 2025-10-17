Spiel- und Lernmaterialien zum Thema Verkehr bereichern den Alltag in der HPT

Die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) freut sich über eine erfolgreiche Spendenaktion, die es ermöglicht hat, zahlreiche neue Materialien zum Thema Verkehr anzuschaffen. Das Thema gewinnt seit einiger Zeit immer mehr an Bedeutung und wird nun durch vielfältige Angebote noch lebendiger und praxisnaher in den Alltag der Kinder integriert. Dank der Unterstützung konnten unter anderem neue Fahrzeuge, Lernspiele und Fahrräder angeschafft werden. Diese bereichern nicht nur die Gruppenarbeit, sondern auch Projekte, den Alltag und gruppenübergreifende Aktivitäten. Gemeinsam mit allen Gruppen und dem Fachdienst wurden die pädagogischen Angebote erweitert – mit großem Erfolg: Die Kinder nutzen die neuen Materialien begeistert, lernen spielerisch Verkehrsregeln kennen, üben den Umgang miteinander und erweitern ganz nebenbei ihr Wissen. Besonders die neuen Fahrräder haben es den Kindern angetan. Sie ermöglichen nun allen Kindern, an Ausflügen teilzunehmen – Helme und Räder stehen nun zur Verfügung. Auch Fahrzeuge für den Garten und neue Autositze wurden angeschafft und haben sich bereits im Einsatz bewährt. Ein nächster Schritt ist die Einführung eines „Kinderführerscheins“. Die Kinder sollen auf spielerische Weise Verkehrsregeln erlernen und den sicheren Umgang mit ihren Fahrzeugen üben. Die Spendenaktion hat gezeigt, wie nachhaltig eine gezielte Unterstützung wirken kann: Die neuen Materialien sind inzwischen fester Bestandteil des Alltags in der HPT, fördern Bewegung, gemeinsames Lernen und bereiten den Kindern große Freude.

