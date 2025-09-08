Spielenachmittag für Jung und Junggebliebene beim Sommerferienprogramm der Stadt Nördlingen 2025 Der DEF (Deutsche Evangelische Frauenbund) OV Nördlingen hat alle Spielfreudige zwischen 5 und 99 Jahren herzlich zum Spielenachmittag in den Seniorentreff eingeladen. Viele DEF-Frauen aber auch zahlreiche Gäste unterstützten tatkräftig die Aktion vom Ferienprogamm. Es wurden viele neue Spiele aber auch die Klassiker wie „Mensch ärgere dich nicht“ an mehreren Tischen gespielt. Der „Play-Mais“ stand ebenfalls hoch im Kurs und es wurde sehr kreative Gebilde gebastelt. Bei den 30 Kindern wurde sehr viel gelacht und um den Sieg gekämpft. „wir kommen nächstes Jahr wieder“ hörten wir mehrfach sagen. Für das leibliche Wohl sorgte das DEF-Team mit hausgemachtem Hefezopf und Brote mit Nutella und Marmelade. Zur Belohnung gab es am Ende des nachmittags für alle Beteiligte eine große Portion Eis. Das DEF-Team bedankt sich bei allen Helfern für den gelungenen Spielenachmittag.

