Spieletag zur Interkulturellen Woche begeistert Besucherinnen und Besucher

Im Rahmen der Interkulturellen Woche Nördlingen fand ein offener Spieletag für alle Interessierten im Gemeindezentrum der Landeskirchlichen Gemeinschaft statt. Zwischen 14 und 21 Uhr wurde an zahlreichen Tischen gespielt und die Begegnung stand im Mittelpunkt. Die Veranstaltenden sind dankbar für die großartige Unterstützung der Initiative „Stadt-Land-Spielt!“, die mit einem umfangreichen Paket aktueller Brett- und Kartenspiele zu einem abwechslungsreichen Programm beigetragen hat. Viele Besucherinnen und Besucher verweilten mehrere Stunden, fanden rasch Anschluss an andere Spielbegeisterte und nutzten die Gelegenheit, neue Spiele kennenzulernen. Dank des Engagements verschiedener Helferinnen und Helfer, insbesondere vom Brettspielverein Nördlingen, wurden die Spielregeln anschaulich erläutert und der Einstieg erleichtert. Zahlreiche Leckereien machten die Kaffeepause zu einem festen Bestandteil des gelungenen Tages. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie Brett- und Kartenspiele Brücken schlagen und Menschen unterschiedlichster Herkunft und Generationen verbinden können. Die nächsten Termine zum gemeinsamen Spielen finden am 11. Oktober von 15 bis 18 Uhr sowie am 8. November statt. Interessierte sind herzlich ins Gemeindezentrum der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Kerschensteinerstraße 1 in Nördlingen eingeladen.

