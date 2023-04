Nördlingen

Spielplatz und Herrengasse: Diese Baustellen beschäftigen die Stadt 2023

Plus Nicht nur an der Kreuzung Herrengasse/Bergerstraße gibt es derzeit in Nördlingen eine Baustelle. Warum an Sankt Georg der Boden ausgetauscht werden muss.

Von Martina Bachmann

Die Großbaustelle Gerd-Müller-Platz dominiert derzeit die Verkehrsführung in der Nördlinger Altstadt. Einbahnstraßen sind aufgehoben, die Ampel an der Kreuzung Baldinger Straße/Vordere Gerbergasse ist aus - und so mancher überlegt es sich zweimal, ob er wirklich durchs Berger Tor in die Innenstadt fahren will. Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann informierte die Stadträtinnen und Stadträte kürzlich über weitere Baustellen in der Kernstadt in diesem Jahr. Und es gibt eine, die wohl bei manchem Autofahrer für weiteren Frust sorgen könnte.

Wie berichtet, entsteht derzeit an der Kreuzung Herrengasse/Bergerstraße der neue Gerd-Müller-Platz. Rund eine Million Euro werden dort verbaut, 400.000 Euro Förderung erhält die Stadt. Die Bauarbeiten werden noch bis zum Oktober andauern. Ganz sicher ist es noch nicht, dass man an Gerd Müllers Geburtstag, am 3. November, wirklich alles fertig habe, sagt Stadtbaumeister Eichelmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Neben der Statue des Fußballweltmeisters wird den Platz auch eine Platane schmücken, die stand bislang im Rieser Sportpark. Der Baum wird mit einem Spezialunternehmen in die Innenstadt umgezogen.

