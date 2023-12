SPN reagiert auf steigende Nachfrage: In nur neun Monaten steht die neue Halle

Die Firma Schwaben Präzision feiert in der neuen Firmenhalle. Dank ihr kann das Nördlinger Unternehmen deutlich mehr produzieren.

Das Nördlinger Unternehmen SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH hat im Rahmen der internen Weihnachtsfeier eine neue Firmenhalle eingeweiht. Die neue Halle markiere einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von SPN, so eine Pressemitteilung. Mit modernster Technologie und hochmodernen Einrichtungen ausgestattet, soll sie eine erhebliche Erweiterung der Produktionskapazitäten ermöglichen. "Dieser Schritt ist Teil unserer fortlaufenden Verpflichtung zur Innovation und zur Bereitstellung erstklassiger Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden weltweit", so SPN.

Die Einweihungsfeier begann mit einer Begrüßung des kaufmännischen Geschäftsführers Georg Jaumann. Er blickte auf das vergangene Jahr zurück und betonte die Bedeutung der neuen Halle für das Unternehmen. Jaumann dankte allen Beteiligten, die zum erfolgreichen Abschluss des ersten Bauabschnitts beigetragen hatten. Im Anschluss übergab er das Wort an Produktionsleiter Alexander Deffner, der das Bauprojekt auf Seiten der SPN federführend leitet.

Die neue SPN-Halle in Nördlingen wurde in nur neun Monaten gebaut

Deffner umriss den Ablauf des Baus der Fertigungshalle und gab einen Überblick über die Meilensteine und Herausforderungen, insbesondere die archäologischen Untersuchungen während der Bauphase. Abschließend dankte er allen beteiligten Baufirmen. Besonders erwähnte er die reibungslose Zusammenarbeit mit der Projektleitung der Firmen Eigner Bau, Graule Elektro sowie AFS Airfilter Systeme.

Die Gäste, darunter die Beiratsmitglieder der SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH, die Stiftungsvorstände der Fritz- und Lieselotte Hopf Stiftung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SPN sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ausführenden Baufirmen, genossen einen entspannten Abend in der weihnachtlich geschmückten Produktionshalle mit Glühwein, Weihnachtsmenü und Live-Musik. Die neue Fertigungshalle umfasst 1450 Quadratmeter und wurde unter Berücksichtigung modernster Umweltstandards entworfen und gebaut. Besonders erwähnenswert ist, dass die neue Halle innerhalb von neun Monaten ab Eingang der Baugenehmigung erstellt wurde.

„Die Erweiterung ermöglicht es uns, unsere Produktionskapazitäten zu steigern und effizienter auf die steigende Nachfrage nach unseren Produkten zu reagieren. Dies stärkt nicht nur unsere Wettbewerbsposition, sondern schafft auch Arbeitsplätze und unterstützt das Wirtschaftswachstum in der Region“, so Georg Jaumann. Aktuell wird neben der Fertigungshalle parallel eine neue Logistikhalle sowie eine Photovoltaiküberdachung über die bereits bestehenden Firmenparkplätze errichtet. (AZ)

