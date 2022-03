Nördlingen

vor 18 Min.

Stabenfest in Nördlingen: Was jetzt schon sicher ist

Plus OB David Wittner will in diesem Jahr das Stabenfest ermöglichen. Auf der Kaiserwiese soll gefeiert werden. Weshalb die Nördlinger nach Würzburg schauen.

Von Martina Bachmann

Bummeln, in der Sonne einen Kaffee genießen, ein Eis essen: Viele Menschen sind am vergangenen Sonntag nach Nördlingen auf den Frühjahrsmarkt gekommen. Der fand zum ersten Mal seit 2019 wieder statt, möglich wurde das durch die gelockerten Corona-Regeln, der hohen Inzidenzen zum Trotz. Auch Volksfeste sind in Bayern wieder erlaubt, Ministerpräsident Markus Söder besuchte am Wochenende das Würzburger Frühjahrsvolksfest. Doch wie sieht es mit dem Nördlinger Stabenfest aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen