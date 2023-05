Der Stabenumzug in Nördlingen fällt wegen schlechten Wetters aus

Seit Montagmorgen ist klar: Wegen des schlechten Wetters fällt der Stabenumzug in Nördlingen aus.

Wie vom deutschen Wetterdienst vorhergesagt, regnet es am Montagmorgen konstant. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen der Stadt Nördlingen dazu entschieden, dass der diesjährige Stabenumzug in Nördlingen nicht stattfinden kann.

Stabenumzug 2023 in Nördlingen findet nicht statt

Die Fahnen wehen somit am Montag nicht vom Turm Daniel. Wie der Nördlinger Türmer bestätigt, sei es nicht förderlich, dass die Kinder im Regen stünden. Daniel Witzinger, Leiter für Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Nördlingen, gab auf Nachfrage am Morgen an, dass die Entscheidung wegen der schlechten Wettervorhersage gefällt worden sei. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister David Wittner habe er beschlossen, dass man "bei dem Wetter den Stabenumzug einfach nicht laufen lassen kann". (nfv)

