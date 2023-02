Stadt bekommt höhere Förderung für den Gerd-Müller-Platz

Das Projekt kostet rund eine Million Euro. Ein großer Teil dieser Summe wird jetzt gefördert.

Ein erfreulicher Förderbescheid ist am Mittwoch bei der Stadtverwaltung Nördlingen eingegangen. Nicht 280.000 Euro, sondern insgesamt 402.000 Euro bekomme man jetzt an Förderung für die Neugestaltung des Gerd-Müller-Platzes, teilte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann unserer Redaktion mit. Das Geld fließe unter anderem, weil man auf Pflaster setze. Wie berichtet, wird im Zuge der Straßenbauarbeiten auch der Kanal an dieser Stelle erneuert. Das Projekt kostet rund eine Million Euro - ohne Statue -, bei der Stadt verbleiben nach der neuen Förderzusage nun Kosten in Höhe von rund 598.000 Euro. (tiba)

Lesen Sie dazu auch