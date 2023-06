Nördlingen

06:10 Uhr

Stadt Nördlingen erteilt Genehmigungen für zwei Wohnbauprojekte

Mehrere Wohnungen sollen in der Nördlinger Turmgasse errichtet werden.

Plus In Nördlingen kann Wohnraum entstehen, an einem Ort soll dafür ein Zweifamilienhaus abgerissen werden. Für das Wohngebiet in Utzmemmingen hat die Stadt einen Wunsch.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

In Nördlingen sollen weitere Wohnungen entstehen. Sehr zur Freude der Stadtverwaltung, der jedes zusätzliche Angebot angesichts der großen Nachfrage nach Wohnraum hochwillkommen ist. Und so beschäftigte sich der Bauausschuss des Stadtrats in dieser Woche mit zwei neuen Projekten.

Einmal in der Turmgasse, wo ein Rieser Wohnbauunternehmen zwei Häuser mit zwölf Wohnungen errichten will. Außerhalb der Altstadt plant ein privater Investor am Bleichgraben eine Anlage mit sechs Wohneinheiten. Für beide Vorhaben erteilte der Ausschuss einstimmig die entsprechenden Baugenehmigungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

