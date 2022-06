Nördlingen vergibt den Ehrenbrief der Stadt an Hans Fischer

Plus Hans Fischer bekommt eine hohe Auszeichnung der Stadt Nördlingen. Auf seine Initiative geht es zurück, dass der Verein Alt Nördlingen auch Kinderstücke spielt.

Den Ehrenbrief der Stadt Nördlingen hat Studiendirektor a. D. Hans Fischer bekommen. Verliehen wurde er ihm nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrats. In der Bundesstube fand in Anwesenheit von Kindern und Enkeln des Geehrten, Stadträten und Vertretern des Vereins Alt Nördlingen die feierliche Übergabe der Urkunde und des zugehörigen Ehrenzeichens statt.