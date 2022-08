Nördlingen

18:00 Uhr

Stadt spart Gas: Unbekannte nutzen Dunkelheit in Nördlingen aus

Die Kasarm von Markus Ganzenmüller an der Reimlinger Mauer ist mit gelber Lackfarbe beschmiert worden – in der ersten Nacht, in der die Gaslaternen nicht mehr brannten.

Plus An der Reimlinger Mauer wurden wie in der ganzen Stadt die historischen Gaslaternen abgeschaltet. Jetzt ist es dort nachts stockdunkel – mit Folgen für die Anwohner.

Von Martina Bachmann

Gas zu sparen ist das Gebot der Stunde. Deshalb hat sich die Stadt Nördlingen dazu entschieden, die historischen Gaslaternen im Stadtgebiet abzuschalten. Seit rund zehn Tagen leuchten so auch die drei Lampen an der Reimlinger Mauer nicht mehr. Und schon nach der ersten stockfinsteren Nacht musste Markus Ganzenmüller eine unangenehme Entdeckung machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen