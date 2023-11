Nördlingen

12:00 Uhr

Stadt Nördlingen unterstützt NÖ-mobil auch in Zukunft

Plus Das Defizit des Mobilitätskonzeptes ist geringer als vorhergesagt. Im Finanzausschuss geht es auch um die Bauarbeiten in Grosselfingen.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Die Stadt Nördlingen unterstützt weiterhin das Mobilitätskonzept „Nördlingen Mobil“. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates hat einer Verlängerung der Kostenbeteiligung bis zum 30. April 2025 zugestimmt. Wie hoch diese sein wird, kann Kämmerer Bernhard Kugler noch nicht sagen. Weil der staatliche Fördersatz sinken werde, gehe die Verwaltung von einer höheren Defizitbeteiligung als bisher aus. Kugler sagte, dass es sich um eine klassische freiwillige Leistung der Kommune handle.

2021 lag der Defizitanteil Nördlingens an NÖ-mobil. bei 3100 Euro, 2022 waren es rund 11.200 Euro. Laut Kugler ist das Minus nicht so hoch ausgefallen, wie vorhergesagt. Neben Nördlingen sind auch die Gemeinden Deiningen, Ederheim, Möttingen, Reimlingen und Wallerstein an dem Konzept beteiligt und beteiligen sich ebenfalls am Defizit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen