Nördlingen

vor 34 Min.

Stadtfinanzen in Nördlingen: Das fordern die Fraktionen

Plus Die Nördlinger Stadträte diskutieren, wofür 2022 Geld ausgegeben werden soll. Unter anderem geht es um neue Radwege. Fürs Sparen setzt sich kaum einer ein.

Von Bernd Schied

Der Haushalt der Stadt Nördlingen für das laufende Jahr ist unter Dach und Fach. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Montagabend das Zahlenwerk mehrheitlich als Beschlussempfehlung an den Stadtrat verabschiedet. Die Zustimmung dort gilt als sicher. Zuvor wurde über mehrere Anträgen aus den Fraktionen diskutiert.

