Warum die Stadt Nördlingen in diesem Jahr finanziell so gut dasteht

Plus 2022 nimmt die Stadt so viel Gewerbesteuer wie noch nie ein. Sogar Kämmerer Kugler spricht von einem "guten Ausgangspolster" für das Großprojekt Hallenbad.

Von Martina Bachmann

So manchem Beobachter will es nicht einleuchten, warum die Stadt Nördlingen gerade jetzt ein neues Hallenbad bauen will. Schließlich ist doch Energiekrise, die Preise auf dem Bau sind explodiert und wirtschaftlich lief es auch schon einmal besser, siehe Varta. Nun mag das alles zutreffen. Doch ebenfalls Fakt ist, dass die Stadt im vergangenen Jahr so viel Gewerbesteuer eingenommen hat, wie noch nie zuvor. Es lief sogar so gut, dass sich selbst Stadtkämmerer Bernhard Kugler zu der Aussage hinreißen ließ, dass man "das mit Abstand beste Ergebnis in der Geschichte der Stadt" verzeichnen könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

