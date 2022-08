Stadtjazzerey beschert Nördlingen einen heiteren Abend im "Altstadt-Wohnzimmer"

Plus Für die Fans der Stadtjazzerey gibt es jedes Jahr einen festen Termin: Am letzten Juli-Wochenende spielt die Band um Burkhard Hock vor der Alten Schranne.

Seit mittlerweile fünfzehn Jahren ist es guter musikalischer Brauch, dass die Nördlinger Stadtjazzerei am letzten Wochenende im Juli Open Air in ihrem "Wohnzimmer" vor der Alten Schranne aufspielt. Trotz des Hitzesommers musste man sich vergangenen Freitag zunächst Sorgen machen, aber der angekündigte Regen oder gar Gewitter blieben aus, der zeitweise ganz leichte Niesel konnte dem Vergnügen allerdings keinen Abbruch tun.