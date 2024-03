Stadtmarketingverein schlägt 30 Minuten Semmeltaste vor

Parken könnte in Nördlingen doch günstiger werden als ursprünglich geplant: Der Stadtmarketingverein schlägt eine neue Staffelung vor.

Der Stadtmarketingverein " Nördlingen ist's wert" spricht sich für eine andere Ausgestaltung der Parkgebühren aus, wie der Verein in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Stadt Nördlingen am Freitag bekannt gab. Im Juni 2023 verabschiedete der Stadtrat der Stadt Nördlingen ein umfassendes Verkehrskonzept mit diversen Maßnahmen für die Altstadt, um die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu steigern.

Eine dieser Maßnahmen betrifft den ruhenden Verkehr und sieht die Einführung von Parkgebühren vor. Dadurch soll die Beteiligung des Autoverkehrs an seinen Kosten gewährleistet und die Schaffung von weiteren Parkplätzen vor den Toren erreicht werden. Derzeit seien insgesamt rund 2500 Parkplätze in und an der Altstadt vorhanden. Perspektivisch sollen 500 weitere Parkplätze geschaffen werden, sodass insgesamt 3000 Stellplätze zur Verfügung stehen, was einer Steigerung um 20 Prozent entspreche.

Nördlinger Stadtrat hatte 3,50 Euro Parkgebühren für zwei Stunden beschlossen

Zur Unterstützung der Fluktuation auf den Parkflächen sollten gestaffelte Parkgebühren eingeführt werden. Diese betragen nach derzeitigem Beschluss:

Bis 10 Minuten = gebührenfrei („ Semmeltaste “),

“), bis 30 Minuten = 0,50 Euro,

bis 60 Minuten = 1,50 Euro,

und bis 120 Minuten = 3,50 Euro.



In seiner Stellungnahme vom 7. Dezember 2023 unterstützte der Stadtmarketingverein grundsätzlich die Einführung einer effektiven Parkraumbewirtschaftung. Diese Maßnahme könne dazu beitragen, die Kundenfrequenz durch eine verbesserte Verfügbarkeit von Parkplätzen zu steigern, was wiederum das Umsatzpotenzial der Geschäfte und Läden in der Nördlinger Innenstadt erhöhen könne, heißt es in der Mitteilung. Jedoch sehe der Stadtmarketingverein in der Einführung einer „Semmeltaste“ mit lediglich zehn Minuten keinen Mehrwert. Eine kostenlose Parkzeit von 30 Minuten sei sinnvoller und ließe sich positiv gegenüber den Kunden argumentieren.

So könnten die Parkgebühren in Nördlingen künftig aussehen

Zudem halte der Stadtmarketingverein die Gebühren insgesamt für deutlich zu hoch und wünsche sich eine Überarbeitung der Gebührenstaffelung in folgender Form:

Bis 30 Minuten = gebührenfrei („ Semmeltaste “),



“), bis 60 Minuten = 1 Euro,



und bis 120 Minuten = 2 Euro.



Die gewünschten Anpassungen seien am 14. März 2024 mit Oberbürgermeister David Wittner und weiteren Vertretern der Verwaltung besprochen und werden auch seitens der Stadt als gangbarer Weg betrachtet worden. Hierzu sei es erforderlich, den im Juni 2023 gefassten Stadtratsbeschluss zu ändern und die noch zu erlassende Gebührenordnung mit den vom Stadtmarketingverein vorgeschlagenen Gebühren zu verabschieden.

Dies werde auch von denjenigen Stadtratsfraktionen unterstützt, die sich für die Einführung von Parkgebühren ausgesprochen hatten (PWG, Grüne/Frauenliste, SPD). Am 18. März 2024 sei zudem der Versuch unternommen worden, einen breiten Konsens aller Fraktionen im Stadtrat bezüglich der Einführung von Parkgebühren zu erzielen. Dies sei laut Pressemitteilung nicht möglich gewesen, da eine nicht flächendeckende Einführung der Parkraumbewirtschaftung zwar intensiv diskutiert wurde, jedoch unlösbare praktische Herausforderungen bedeutet hätte.

In der Mitteilung der Stadt heißt es weiter: "Nichtsdestotrotz wäre es zu begrüßen, wenn am Ende alle Fraktionen den nun niedrigeren Gebühren zustimmen würden."

Ebenfalls in Abstimmung zwischen Stadt und Stadtmarketingverein ist die Einführung der Parkraumbewirtschaftung zum 1. Januar 2025 geplant. Die Stadt Nördlingen werde zudem ein starkes Augenmerk darauf richten, dass aus Rücksicht auf Kunden, Anwohner und Händler erforderliche Baumaßnahmen in der Altstadt auf das minimal erforderliche Maß reduziert werden. Die Beteiligten seien sich einig, dass mit einem abgestimmten Vorgehen zur Einführung einer effektiven Parkraumbewirtschaftung bei fairen Gebühren die Attraktivität der Innenstadt für Bewohner und Besucher gleichermaßen gesteigert werden könne.