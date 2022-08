Stadtmarketingverein zeigt sich zufrieden mit dem Altstadtflohmarkt

Bei herrlichem Sommerwetter zieht es Tausende Besucherinnen und Besucher zum Nördlinger Altstadtflohmarkt. Eine Bilanz.

Nach mehreren Jahren Pause hat der Altstadtflohmarkt in Nördlingen wieder Tausende Besucher in die Innenstadt gelockt. Im Internet wurde darüber spekuliert, ob 2022 weniger Verkäufer die Straßenränder säumten. So äußert sich der veranstaltende Verein über den Verlauf des Trödel-Spektakels.

Die Verantwortlichen vom Stadtmarketingverein seien im Vorfeld des Altstadtflohmarktes durchaus etwas angespannt gewesen, räumte Geschäftsstellenleiterin Susanne Vierkorn im Gespräch mit unserer Redaktion ein. "Dass es nach zwei Jahren Corona dann doch so super gelaufen ist, freut uns natürlich sehr", sagte sie und verwies auf eine durchweg gute Stimmung bei den Anbietern und den vielen Besuchern. Zum Erfolg habe sicherlich auch das perfekte Wetter beigetragen.

Altstadtflohmarkt wurde auf die ganze Stadt verteilt

Wenngleich auf den ersten Blick bei manchem der Eindruck entstanden sein mag, die Resonanz sei geringer gewesen als in den vergangenen Jahren, habe dies wohl daran gelegen, dass der Markt auf die gesamte Stadt verteilt gewesen war.

Glücklicherweise hätten die Baustellen in der Stadt der Stimmung keinen Abbruch getan. Als großer Vorteil habe sich erwiesen, so Vierkorn, dass inzwischen die Drehergasse asphaltiert sei und auch dort die Händler ihre Angebote in dem gesamten Straßenzug hätten präsentieren können.

Einmal mehr habe sich gezeigt, dass der Nördlinger Altstadtflohmarkt ein "Flohmarkt für Jedermann" sei. Die Mischung aus professionellen Händlern und privaten Flohmarktanbietern erweise sich als eine ideale Konstellation.

Seit Jahren könne man bei der Veranstaltung ein stetes Wachstum feststellen, betonte Susanne Vierkorn, was auf deren große Beliebtheit in der gesamten Region schließen lasse. Auch im kommenden Jahr werde der Flohmarkt wieder am ersten Samstag im August stattfinden.