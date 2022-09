Stadtmauer-Lager mit blauer Farbe verunreinigt

Die Polizei vermeldet ein ruhiges Stadtmauerfest. Zu einem Fall am Sonntag werden allerdings Zeugen gesucht, die Angaben zu Schmierereien in zwei Lagern machen können.

Das Nördlinger Stadtmauerfest ist aus polizeilicher Sicht auch am Sonntag ohne nennenswerte Sicherheitsstörung verlaufen. Lediglich eine Sachbeschädigung wurde bislang angezeigt. So soll am Sonntag ein unbekannter Täter in ein Lager eines Malers am Weinmarkt eingedrungen sein und dort blaue Farbe im gesamten Lager verteilt haben. Dabei wurden zwei Gemälde beschmiert. Zudem wurden im Nachbarlager ebenfalls Gegenstände mit der Farbe verunreinigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 1000 Euro. Der Täter griff wohl mit der Hand in den Farbeimer, sodass er selbst massiv mit Farbe verunreinigt worden sein dürfte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (AZ)

