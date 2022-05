Stadtmauer zwischen Berger Tor und Neuer Bastei bis Ende August gesperrt

Spaziergänger können in Nördlingen bis Ende August die Nördlinger Stadtmauer nicht zwischen dem Berger Tor und der Neuen Bastei begehen.

In diesem Jahr wird die Nördlinger Stadtmauer im Bereich zwischen dem Berger Tor und der Neuen Bastei saniert. Aufgrund der durchzuführenden Arbeiten am Dach muss dieser Abschnitt vollständig gesperrt werden. Die Sanierungsarbeiten begannen am 11. Mai und sollen bis Ende August abgeschlossen sein, sodass der Wehrgang bis zum Stadtmauerfest wieder begehbar ist. Die Stadt Nördlingen bittet einer Mitteilung zufolge um Verständnis. (AZ)