Nördlingen

vor 33 Min.

Stadtmauerfest: Das Mittelalter kehrt nach Nördlingen zurück

Plus Das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen ist eröffnet. Für die Nördlinger ist es nicht nur ein Mittelalter-Spektakel, sondern auch ein Fest der Wiederbegegnung.

Von Dominik Durner

Es ist kaum ein Fuß auf das Pflaster der altehrwürdigen Stadt Nördlingen gesetzt, da kündigt es sich schon in mannigfaltiger Form an, das Historische Stadtmauerfest: Die musikalischen Gruppierungen in den zahlreichen Lagern lassen die ersten Klänge aus ihren Dudelsäcken, Zithern und Querflöten vernehmen und wappnen sich mit dem Einspiel für ihre Auftritte am späteren Abend, die Kaufleute stellen mit akribischer Sorgfalt ihre Waren zurecht, die Geruchsmixtur in der Luft lässt sich noch nicht richtig einordnen. Eines ist klar: Es ist kein Abend wie jeder andere.

