Stadtmauerfest für alle – auch für Menschen mit Einschränkungen

Am kommenden Wochenende (12.–14. September) lässt unser historisches Stadtmauerfest Nördlingen erstrahlen – mit Musik, Umzügen, Tradition und ganz viel Herz. Gefeiert wird einst im Mittelalter – aber barrierearm! Der Inklusionsrat Nördlingen freut sich, dass die Stadt Nördlingen neue Angebote für unsere Mitbürger*innen mit Handicap geschaffen hat: - Barrierefreie Toiletten in der Judengasse, Kreuzgasse und im Hof Hallgebäude - 10 Rollstuhlplätze an der Besuchertribüne A (Hotel Sonne) – für Eröffnung, Umzüge & Zapfenstreich - Live-Übertragung des Zapfenstreichs in der barrierefreien St.-Georgs-Kirche für ein authentisches Erlebnis Feiern heißt Teilhaben und Teilhabe heißt Freude. Lasst uns gemeinsam feiern – bunt, laut, historisch und inklusiv!

