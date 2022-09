Stadtmauerfest in Nördlingen: Danke für die Pause vom Alltag

Plus Das Historische Stadtmauerfest 2022 ist gelungen, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann und dankt all den vielen Helferinnen und Helfern.

Nördlingen verwandelt sich immer an den Tagen des Historischen Stadtmauerfestes - und damit sind nicht allein die Buden, Stände und Lager gemeint. Es liegt eine besondere Stimmung über der Altstadt, die Menschen sind entspannter als sonst, den Verkehr vermisst kaum jemand. Es ist ein bisschen so, als ob sich eine gesamte Stadt eine Pause vom Alltag gönnen würde. Und das ist auch gut so.

