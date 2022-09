Nördlingen

vor 37 Min.

Stadtmauerfest: Zu jeder Zeit mehr als 100 Sicherheitskräfte im Einsatz

Plus Am 9. September beginnt in Nördlingen das 14. Historische Stadtmauerfest. Teil des Sicherheitskonzeptes sind Kameras am Tändelmarkt und am Marktplatz.

Von Dominik Durner

Das 14. Historische Stadtmauerfest in Nördlingen vom 9. bis zum 11. September steht kurz bevor, und mit dem Fest stellt sich die Frage, wie für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gesorgt wird. Für die diesjährige Ausgabe wurde erneut das 2016 erstellte, umfassende Sicherheitskonzept fortgeschrieben, das sich auch 2019 schon bewährte. Eineinhalb Wochen vor der feierlichen Eröffnung des Stadtmauerfestes blicken Fest-Koordinator Daniel Wizinger, Feuerwehr-Kommandant Marco Kurz und Polizeichef Walter Beck entspannt auf die Rückkehr des Mittelalters in die ehemalige Freie Reichsstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen